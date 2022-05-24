台中新生人數減 中科、平等、南陽國小卻成長

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）台中市今年國小新生和去年相較減少46人，共2萬6740人，但東勢區中科國小新生人數卻創10年新高；偏遠的平等國小新生報到人數8人，全校學生數增3人；南陽國小新生增加2班。

台中市教育局統計，台中市今年國小新生共2萬6740人，與去年2萬6786人相比，減少了46人。教育局國小教育科長尤敦正接受中央社記者電訪表示，台中市今年、去年新生人數算是持平。

東勢區的中科國小全校僅有36名學生，下個學年度將有14名新生入學，校長顏福南指出，入學新生人數創10年新高，因學校辦學受到社區肯定，還有交通車接送以及免費的課後照顧，吸引學生就讀。

台中市最偏遠的小學，位於和平區的平等國小，全校僅有40人，校長劉姿芬表示，今年畢業生有5人，新生有8人報到，因有越來越多年輕人選擇留在部落內工作，新生才會增加。

豐原區南陽國小是台中市學生數最多的國小，校長尤長亮則說，今年的畢業班15班，新生有17班，增加2班，不過每個年級都是差不多這個人數，近年來學生人數持平成長。（編輯：李亨山）1110524