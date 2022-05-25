台中校園27日開打輝瑞兒童疫苗 家長不得入校

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）台中市9.3萬劑輝瑞兒童疫苗昨天到貨，27日學童可到校接種疫苗，市長盧秀燕今天表示，因家長不能入校，由教職員工、志工協助孩童施打。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，接連有兒童染疫重症死亡，家長關心5至11歲輝瑞兒童疫苗何時可打，台中市議會今天召開定期會總質詢，國民黨市議員吳瓊華指出，許多家長反映孩童何時可施打疫苗產生保護力，民進黨市議員陳淑華表示，如下週持續停課，學生如何到校接種疫苗。

對此，盧秀燕表示，台中市9.3萬劑輝瑞兒童疫苗昨天晚上已經到貨，盤點後配發到合作的醫療院所，26日起開打，第一波釋出3.3萬劑給醫療院所，方便家長帶子女前往接種。

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盧秀燕指出，高中以下學校23至27日暫停實體課程，27日孩童可以到校接種輝瑞兒童疫苗，學校會安排上午、下午施打時程，不涉及供餐問題，但因家長不能入校，將由教職員、志工協助帶領孩子接種疫苗。教育局長楊振昇補充，台中市27日有3所學校率先施打兒童疫苗。

衛生局長曾梓展指出，26日起開放200多家合約醫療院所開打，名單公布在台中市衛生局網站，規劃26日到29日開放民眾前往接種，另保留6萬劑給校園，27日起陸續安排接種。（編輯：陳仁華）1110525