停課不停學 土庫鎮圖書館開方便門助學子上線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

雲林縣土庫鎮立圖書館電腦有限制時間與次數，因部分大學和雲林縣高中以下學校本週改採遠距教學，圖書館特別解禁，讓學生安心上課，並協助學生排解疑難雜症。中央社記者姜宜菁攝 111年5月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣26日電）雲林縣土庫鎮圖書館電腦有限制時間與次數，因部分大學和高中以下學校本週改採遠距教學，圖書館特別解禁，讓學生安心上課，館長彭冠綸更擔任臨時老師，協助學生排解疑難雜症。

土庫鎮圖書館內有8台電腦，基於資源共享原則，每人每天借用次數有限，每次40分鐘，不過上週起陸續有學生到圖書館詢問「我可用電腦上課嗎？」

圖書館考量到各年級上課時間不同，因此電腦座位系統限制解禁，協助停課不停學的學生可以安心使用。

土庫鎮圖書館近日尚未到開館時間，有一些學生背著書包在門口等待，館方人員熱心接待他們，學生們依序入館，坐在電腦前等待課程連線，彭冠綸等人協助部分學生登入課程路徑，排除電腦系統問題。

就讀土庫國小五年級的林姓女學生表示，她與弟弟就讀國小，學校這週起停止實體課改為線上教學，雖然仍可以到校讀書，可是阿嬤擔心感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）希望姊弟倆在家或是到圖書館繼續求學。

林姓女學生指出，他們只借到1台平板電腦，礙於家中網路頻寬問題，她和弟弟為了順利上課，輪流到圖書館使用電腦。

彭冠綸說，前來使用電腦上課的學生從國小到大學皆有，也有老師要求必須要有鏡頭看到每位學生在線，特別跟圖書館借用平板電腦。

彭冠綸分享，有次看到女學生忘了帶課本，詢問女學生的住家地址，僅距離圖書館不到100公尺，遂陪同女學生返家拿課本，家長見狀連聲說謝謝，並提到自己因為上班關係，沒辦法照顧停課的孩子。

彭冠綸認為，疫情當前，停課不停學，課程大多改成線上方式進行，然而，線上課程需要的不只是設備、網路，而是有照顧者的引導和協助；電腦、平板、手機、WiFi這些都是可以透過學校和圖書館資源獲得的東西，但擁有這些東西之後，更重要的是有一個照顧者，可以在旁邊協助和引導。

雲林縣政府文化觀光處圖書資訊科長曾惠君表示，文觀處附設圖書館有10台平板電腦可供學生借用，只要出示借書證每次可借閱15天，但必須親自到圖書館還 與借。（編輯：陳仁華）1110526