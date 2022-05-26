台南推綠能建設 完成8處運動場館太陽光電設置

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（中央社記者張榮祥台南26日電）台南市政府積極推動綠能建設，今年2月已完成全市8處運動場館太陽光電設置工程，年度總發電量逾156萬度，可提供377戶人家正常用電量。

台南市政府教育局今天發布新聞稿指出，教育局民國109年6月起陸續對全市8處運動場舘設置太陽光電工程，包括永華體育園區的市立田徑場、市立籃球場、市立網球場、市立槌球場、市立桌球舘、體育之心停車場及新營體育園區新營風雨籃球場、新營網球場。

台南這8處運動場館太陽光電工程，今年2月完成設置及併聯掛表，年度總發電量156萬7971度，可提供377戶人家正常用電量，減少一年835公噸的碳排放量，相當於6萬9644棵樹一年碳吸收量。

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台南市長黃偉哲表示，台南市年日照時數逾2500小時，相關產業鏈270多家，在環境與日照的優異條件下，台南堪稱是全台推動太陽光電的最佳城市，市府將持續推動綠電設置，將綠能產業優勢最大化。

台南市政府教育局長鄭新輝說，教育局除推行各級學校光電風雨球場設置外，體育處也對體育園區公立運動場舘（地）積極評估設置可行性，並保留園區既有樹木，採取最低侵害方式，以修枝、樹葉修剪延續綠蔭景觀，打造園區光電共生計畫。（編輯：李亨山）1110526