鹿港超商位在3鄉鎮交界 成Google熱門地點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化26日電）Google官方近日公布「台灣TOP25最多點擊的熱門地點」，第1名是位在彰化鹿港鎮的統一超商東崎門市。居民指出，超商位在鹿港、秀水及福興3鄉鎮交界，可能因此成為熱搜點。

Google台灣官方部落格日前公布「台灣TOP25最多點擊的熱門地點」，第1名是彰化鹿港鎮的統一超商東崎門市，第2名為高雄市城中大廈，第3名為台中火車站，至於白沙屯拱天宮、桃園火車站及高雄車站等地點也都榜上有名。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

統一超商東崎門市位在彰化縣鹿港鎮彰鹿路5段與東崎一街交叉口，周邊沒有其他店家。記者上網查詢，發現門市在Google地圖評分有4.7分，但只有47則評論，有網友稱讚超商停車位，還有用餐座位，購物方便，也有網友指店員很親切。

當地居民指出，會去超商消費的除了住在附近的人之外，外地遊客前往鹿港遊玩時，有時也會在此購買飲料點心；認為超商地點剛好位在鹿港鎮、福興鄉以及秀水鄉3鄉鎮交界，周邊又沒有其他商店，可能因此被當成地標，成為熱搜地點。（編輯：唐聲揚）1110526