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大雨灌台中 逾10戶民宅淹水多處道路坍塌

2022/5/27 10:50
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（中央社記者蘇木春台中27日電）受到鋒面影響，台中地區自昨天起持續降雨，海線與山區因強降雨，發生10多戶民宅淹水、多處道路與路樹坍塌情形，警方獲報立即到場協助交通管制，並轉報有關單位進行後續處理。

中央氣象局表示，受到鋒面影響，易有短延時強降雨，今天苗栗縣、台中市及彰化縣有局部大雨或豪雨，西半部及宜蘭地區、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

台中地區自昨天起持續降雨，根據氣象局網站資料，截至今天上午9時，過去24小時累積雨量，清水區達304毫米、龍井區292毫米、沙鹿區268毫米、梧棲區267毫米、神岡區264毫米，海線與山區等區域陸續發生淹水或坍塌災情。

其中，沙鹿區、清水區昨晚有多處道路一度積水達半個輪胎高；清水區南社路301巷周邊約10多戶住宅昨晚11時多因強降雨且社區水溝排水不良，造成社區內淹水狀況，南社里長崔惠國獲報後，以抽水馬達協助抽水，並協助關懷。

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另外，石岡區金星里頭坪巷產業道路邊坡昨晚約11時發生坍塌，影響往來人車通行。台中市警察局東勢分局立即派員到場，發現大量樹木與土石阻礙人車通行，員警立即實施交通管制，並通報有關單位處理。

今天上午6時52分，台8線中橫公路8.5公里處台中市東勢區路段發生路樹倒塌情形，警方獲報到場實施交通疏導，並轉報公路總局第二區養護工程處谷關工務段處理，警方呼籲民眾行經山區道路，應小心通行。（編輯：戴光育）1110527

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