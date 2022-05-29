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2022林園中芸漁港龍舟賽 因漁船停泊問題停辦

2022/5/29 15:43
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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）林園區公所原訂6月3日至5日舉行中芸漁港傳統龍舟錦標賽，但因中芸漁港正在進行擴建工程，許多漁船停泊於河道上，也無處可移，若再舉行龍舟賽，恐有安全顧慮，區公所今天宣布停辦。

中芸漁港傳統龍舟錦標賽上週已舉行龍舟點睛儀式，但林園區公所區長陳興發今天接受中央社記者訪問表示，目前有約80艘漁船停在河道上，由於中芸漁港正在進行擴建工程，也無處可移停，若再於河道舉行龍舟賽，恐有安全顧慮。

陳興發說，區公所等相關單位昨天晚上開會討論，最後決定安全起見，今年停辦龍舟賽，也已向市長陳其邁報告。不過已有購買裝備的隊伍，仍可申請每隊最高新台幣2萬元補助款。

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受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，中芸漁港傳統龍舟錦標賽以往每年約有60隊參賽，但今年只有43隊參賽。日前還有地方民眾反映，有移工確診會在船上隔離，擔心龍舟賽可能造成疫情擴散。

中芸漁港傳統龍舟錦標賽是林園區歷史悠久的傳統賽事，今年原定6月3日至5日登場，高雄市海洋局資料指出，中芸漁港龍舟賽是高雄唯一在漁港舉辦的龍舟競賽，是極具特色的端午活動。（編輯：黃世雅）1110529

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