高市再開11處5歲童疫苗特診 與校園施打齊下拚接種

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（中央社記者曾以寧高雄29日電）高雄市政府今天宣布，明天起開設11處5歲童疫苗接種特別診，今晚8時起可上網預約；明天也將開始校園接種、合約醫療院所持續提供莫德納疫苗，三管齊下讓小朋友盡快打到疫苗。

高雄市長陳其邁今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，兒童疫苗接種三管齊下，明天將開設5歲輝瑞兒童疫苗接種特別診、明天到6月8日開始校園接種，301家合約醫療院所也可以供6到11歲孩童接種莫德納疫苗，讓小朋友疫苗趕快打好打滿，家長也比較放心。

針對5歲兒童，明天起在建佑醫院、小港醫院、旗山醫院、健仁醫院、金安心醫院、高雄榮總、聯合醫院、鳳山國中體育館、岡山慈濟、慈濟靜思堂、高雄展覽館都有提供輝瑞兒童疫苗，今天晚上8時起可以上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約。

陳其邁說，疫情流行期間，希望人員分流，因此接種門診採預約制，不開放隨到隨打；學童部分，第一優先建議還是在校園接種，原則上由師長、醫護負責，有特殊情況才由家長陪同。

市府今天開設5處兒童疫苗接種門診，衛生局簡任技正潘炤穎表示，今天原定開放約8000劑次，預約人數有9成，剩餘劑量將釋出到明後天繼續接種。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增9563例確診。高市府表示，其中有17例境外移入、系統重複或改判，其餘約有95%是由診所、地區醫院、快篩站，因快篩陽性判定，大幅縮短採檢到確診的時間差；暫停實體課程後0到19歲的確診比例已有下降。

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潘炤穎說，分析全國各縣市盛行率，新北、桃園、台北、基隆盛行率都有近10%或以上，由於疫苗接種率各縣市相去不大，推測可能要社區盛行率達到這個水準，疫情才會比較穩定；以高雄近日每天9000到1萬的確診人數預估，會再維持2週左右，才會像現在北部地區一樣有趨降情況。

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