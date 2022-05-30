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事業廢棄物增 新北：中央將設8中心擴大處理量能

2022/5/30 18:57
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（中央社記者王鴻國新北30日電）新北市環保局長程大維表示，在台商回流及各縣市焚化爐陸續歲修下，使事業廢棄物增加及處理費用上揚，中央將設8座聯合中心及八里焚化廠延後歲修下，擴大處理量能。

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員廖宜琨質詢表示，在台商回流致事業廢棄物增加，在新北市各焚化爐輪流歲修下，廠商委託處理費用從一車新台幣6000元漲至1萬2000元以上，業者苦不堪言，市府應先設置臨時合法暫置場存放可燃性廢棄物。

程大維指出，在台商回流及各縣市焚化爐陸續歲修下，使事業廢棄物增加及處理費用上揚，新北目前共有42家合法的事業廢棄物暫置場，可處理5.6萬噸垃圾，後續還有14家業者正在申請中，預計能再增加1萬噸的垃圾處理量。

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程大維表示，新北共有3座垃圾焚化廠可處理家戶垃圾及事業廢棄物，目前樹林及新店廠已完成歲修，僅剩八里廠仍未進行歲修整建。

他表示，由於部分縣市共8座焚化廠排定於112年到114年進行歲修，因此，八里焚化廠歲修時程將延到116年再進行整建，再加上中央將於113年前在桃園、新竹、彰化、花蓮及台東等地共設置8座「聯合處理中心」，將可擴大事業廢棄物的處理量能，相信能有效降低垃圾處理費用。（編輯：李錫璋）1110530

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