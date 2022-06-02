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提升防疫量能 雲縣警局獲贈1200劑快篩試劑

2022/6/2 17:08（6/2 17:21 更新）
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台灣弘久社會關懷協會2日捐贈1200劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑給雲林縣警察局，將分送給雲林6個警分局，每個分局各200劑，盼保護基層員警執勤安全，幫助提升防疫量能。（警方提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年6月2日
台灣弘久社會關懷協會2日捐贈1200劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑給雲林縣警察局，將分送給雲林6個警分局，每個分局各200劑，盼保護基層員警執勤安全，幫助提升防疫量能。（警方提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年6月2日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣2日電）國內COVID-19疫情延燒，台灣弘久社會關懷協會今天捐贈1200劑快篩試劑給雲林縣警察局，盼保護基層員警的執勤安全，幫助提升防疫量能，共同守護民眾安全。

台灣弘久社會關懷協會今天捐贈1200劑快篩試劑給雲林縣警察局，由副局長陳源輝代表受贈，會後將分送給雲林縣6個分局，每個分局各200劑。

雲林縣警察局長李謀旺表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，警察、消防、衛生等都是站在防疫第一線的人員，若有居家照護或檢疫民眾失聯等相關工作，警政單位會立刻協助執行，用高規格方式投入防疫工作，面對被傳染風險心理壓力下，確實非常辛苦。

李謀旺感謝台灣弘久社會關懷協會對警察的支持和關心，在疫情嚴峻當下，快篩試劑特顯重要與珍貴，可提升防疫量能，共同守護民眾安全。

雲林縣警察局行政科指出，從上月起雲林縣警察感染的人數有攀升，絕大多數是為零星個案，另有職場傳播和執行媽祖遶境活動後的個案。

行政科並指出，只要有員警通報確診，分局會提供快篩試劑給與確診者有密切接觸的員警，確保執勤安全。

警方呼籲民眾務必配合政府各項防疫措施，戴好口罩、儘量居家減少外出，確實做好個人衛生清潔及防疫保護作為，共同戰勝疫情。（編輯：陳仁華）1110602

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