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國中會考補考首日 屏東考區10人缺考

2022/6/4 14:28（6/4 14:51 更新）
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111年國中教育會考補考4日起一連兩天舉行，屏東考區159名考生在潮州高中應試，工作人員防疫不敢大意，動員加強考場及休息區消毒工作。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年6月4日
111年國中教育會考補考4日起一連兩天舉行，屏東考區159名考生在潮州高中應試，工作人員防疫不敢大意，動員加強考場及休息區消毒工作。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年6月4日
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（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）111年國中教育會考補考在今、明2天舉行，屏東考區159名考生在潮州高中應試，首日共有10人缺考，現場無臨時發燒或有呼吸道疾病考生。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，屏東考區共有37校159名考生於潮州高中考場應試。縣府因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，採高規格措施，雖無開放家長陪考，但潮州高中成立考場服務隊及各國中帶隊師長陪伴，確保考生順利完成應試與安全，整體考場秩序良好。

縣府指出，屏東考區第1天缺考人數10人，現場沒有臨時發燒或有呼吸道疾病考生。

縣府提醒，5日尚有自然、英語（閱讀）及英語（聽力），考生務必遵守防疫規定，減少出入人潮擁擠處以及隨時戴好口罩，注意自身狀況。（編輯：李亨山）1110604

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