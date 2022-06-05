屏東國高中第3劑疫苗 6日起入校施打

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（中央社記者李卉婷屏東縣5日電）為提升國高中學生保護力，屏東縣政府從6日起至10日，要進入縣內的國高中校園施打BNT第3劑疫苗追加劑，持續以「學生不動，醫護動」模式進行。

屏東縣政府發布新聞稿指出，今天新增2557例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），為提升國高中保護力，已統計12至17歲青少年施打BNT疫苗意願，目前排定58所學校，醫療團隊將於6日至10日進入全縣國、高中為學生施打BNT第3劑疫苗追加劑。

縣府說，首日將安排陸興中學及鶴聲國中2校，共計施打499名學生，並持續以「學生不動，醫護動」的模式進行。

縣府指出，屏東縣目前第1劑疫苗涵蓋率達87.9%，第2劑涵蓋率為78.8%，完成追加劑涵蓋率達62.4%。

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衛生局表示，為增加保護幼兒的範圍，中央宣布0至6 歲孩童免費領取5劑快篩，6日起再擴大對象為2015年9月2日（含）之後出生的學齡前孩童，提醒家長在6月30日前攜帶孩童健保卡及按照身分證尾數分流，可至縣內140家快篩實名制販售據點或13家衛生所領取。

另外，為加強學生防疫，高中、國中、國小及五專前3年級學生，6日起將由學校免費發給每人4劑快篩試劑，待學生回校實施實體課程便可在學校領取，對象包含110學年度畢業生，若已離校可回原畢業學校領取，無領取期限，全面保障孩童健康。（編輯：謝雅竹）1110605