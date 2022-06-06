台東焚化廠測試 優先解決離島堆置垃圾

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台東縣焚化廠重新啟用，並自2月起進行系統同步運作測試（試俥），環保局6日發布訊息表示，試俥階段優先處理離島堆置垃圾，目前已清運蘭嶼鄉約801公噸，綠島鄉垃圾也在5月底開始陸續運回約700公噸，待焚化廠運轉後可望解決長久以來垃圾處理的困境。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年6月6日

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（中央社記者李先鳳台東縣6日電）台東縣焚化廠重新啟用，自2月起進行系統同步運作測試（試俥），環保局表示，試俥階段優先處理離島堆置垃圾，已清運蘭嶼鄉約801公噸，綠島鄉垃圾5月底也開始運回處理。

台東縣環境保護局今天發布訊息表示，焚化廠今年農曆年後試俥期間，已處理台東市、卑南鄉、太麻里鄉、達仁鄉、金峰鄉、東河鄉、蘭嶼鄉、成功鎮、池上鄉及關山鎮的垃圾約8420公噸。

未來進入試營運後，將可協助處理各鄉鎮市掩埋場大多都已飽和的問題，更是台東垃圾自主處理的重要里程碑。

台東縣長饒慶鈴指出，台東焚化廠停爐期間，縣府都持續妥善維護相關設備，去年初借助工程承攬廠商的努力，目前已順利將焚化廠相關設備效能提升，並完成全負載功能測試。

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試俥階段從2月投料至5月，優先處理離島堆置垃圾，目前已清運蘭嶼鄉約801公噸，已超過蘭嶼平均整年的垃圾清運量，綠島鄉垃圾也在5月底開始陸續運回約700公噸垃圾，待焚化廠運轉後可望解決長久以來垃圾處理的困境。

環保局說明，焚化廠試俥若順利通過功能測試及接下來的驗收程序後，可望在今年下半年試營運，未來雖有焚化廠解決當前的垃圾堆置，及日常生活垃圾無處可去的困境，但仍會持續推動垃圾減量與資源回收工作，相關監測數據也會公開透明。（編輯：郭諭儒）1110606