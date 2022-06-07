抽中嘉縣500萬住宅提不出發票 得主喪失資格

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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）嘉義縣振興五倍券加碼活動抽市價新台幣500萬元電梯公寓，得主許姓民眾提不出中獎發票喪失資格。縣府目前正與公寓贊助建商磋商，是否納入往後縣府舉辦的類似活動。

行政院去年推出振興五倍券刺激消費，嘉義縣府提振興五倍券加碼方案「好康+1，等你來+1」抽獎活動，建商捐1戶市價約新台幣500萬元2房電梯公寓做頭獎，5月16日最後一次抽獎，縣長翁章梁抽出得獎者是在竹崎消費1萬多元的許姓民眾。

嘉義縣政府新聞行銷處長蕭英成今天告訴中央社記者，抽獎辦法規定中獎公告次日起14天，得獎者要帶發票由主辦單位進行核對領獎；許姓得主在期限到了仍未出示發票，與法制單位及律師研究後，確認許姓得主喪失資格。

蕭英成表示，這波抽獎活動已經結束，目前正與贊助單位磋商，500萬電梯公寓是否納入往後縣府舉辦的類似活動。

縣府指出，振興券加碼抽獎活動自去年10月開跑，超過2萬5000名會員註冊，其中一半以上會員為外縣市民眾，發票登錄張數累積超過86萬張，創下登錄總消費金額近5億元佳績。（編輯：黃世雅）1110607