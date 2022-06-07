北市：長照機構容易群聚 累計3成住民染疫

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（中央社記者陳昱婷台北7日電）疫情嚴峻，長照機構接連爆發群聚感染，北市府今天指出，由於機構為人口密集生活場域，容易發生群聚感染，且住民多為失能或患多重疾病，已累計30.1%住民染疫。

國民黨籍台北市議員秦慧珠今天發布書面質詢表示，台北市長照機構是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重災區，有機構內1/3長者確診，連打過3劑疫苗都無法幸免，且死亡率高，很多長者都走了，讓人心痛。

秦慧珠指出，因為長照機構是長者群聚地點，確診機率很高，市府衛生局及社會局應重視此事，嚴加督促長照機構，做好防疫工作，不要繼續成為染疫高風險地方。

社會局及衛生局共同發布新聞稿回應，長照機構屬於人口密集生活場域，若是有確診個案出現，容易發生群聚感染，且住民多為失能、年長或患有多重疾病，免疫力較低，染疫後轉中重症比例及死亡風險都相對較高。

社會局及衛生局統計，含護理之家、福利機構等，台北市共有201家長照機構，收住8959人，累計2698人確診或快篩陽性，染疫率約30.1%，經醫師判定轉中重症比例為10.4%，染疫死亡率為1.93%。

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社會局及衛生局指出，機構內工作人員幾乎全數完成2劑疫苗接種，近97%完成3劑疫苗接種；住民則有尚未接種疫苗者，91%接種過1劑疫苗，逾80%完成3劑疫苗接種，將持續透過醫師公會接種團隊講解，希望說服住民與家屬接種疫苗，降低確診後轉中重症比例。

社會局及衛生局表示，為了減少機構內感染風險，將加強督導做好防疫工作，包含感染控制、整備防疫物資、媒合視訊診療醫師每日關懷住民、有症狀即快篩、快篩陽盡速投藥、病況惡化盡速就醫等。（編輯：方沛清）1110607