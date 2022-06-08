陪伴師生75年 村民不捨高齡鳳凰木畢業

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台東縣永安國小內陪伴師生75年的鳳凰木，因染病枯死，師生和村民相當不捨。圖為12年前鳳凰花開美景。中央社記者盧太城台東攝 111年6月8日

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）台東縣永安國小內陪伴師生75年的鳳凰木，因染病枯死，原本每年看著學生畢業的校樹，今年和同學一起「畢業」，師生和村民相當不捨。

今年81歲住在永安國小前的陳姓阿嬤望著校園內最後1棵枯死的鳳凰木，她難過表示，永安國小於民國36年創校，村民捐地、放下農務幫忙開挖土地建校，並在校園內種下20幾棵鳳凰木。

鳳凰木逐漸長大，樹幅寬闊茂密，樹幹蒼勁，成為學校的校樹，每年5月過後鳳凰花開，整棵宛如多采多姿的花束，學校每年會選擇1棵最漂亮鳳凰花樹下拍畢業照。

77歲的校友吳永坤說，30多年前學校大興土木，教室前一排10幾棵鳳凰木遭砍除，接著興建籃球場、棒球場，校園內只剩下4棵鳳凰木。11年前僅存的4棵鳳凰木疑似染病，樹葉不再茂密，這幾年時好時壞，接著一一死去，最後1棵也在今年春節過後逐漸落葉，現在只剩枯枝。

55歲的郭姓村民說，學校的鳳凰花除了讓畢業生留下美好的回憶外，它也是學童的玩伴，早期永安國小沒有遊樂設施，小朋友會將鳳凰木的樹枝當作鞦韆盪，同時也是捉迷藏的好地方。

53歲的盧姓村民說，自己就讀永安國小時喜歡畫畫，當時覺得繽紛的鳳凰花很美，像蝴蝶，樹幹感覺有力，樹枝卻很有彈性，他努力畫下看到鳳凰木，老師將畫拿去參加國內外比賽都拿到獎。

羅姓女校友說，鳳凰花開象徵畢業生邁向另一個人生，和同學道別離的季節，美艷的鳳凰花，是畢業生最燦爛、美麗的祝福，也淡化了離情傷感，「原本每年看著同學畢業的鳳凰爺爺，今年陪著大家一起畢業，相當不捨」。

永安國小校長林宜茂今天接受中央社記者訪問表示，這幾年陸續有包括台東縣政府、林務局和樹醫師等專家投入搶救，但還是無能為力，後來也有投藥仍未見起色，最後1棵鳳凰木現在繁葉落盡只剩枯枝。

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樹木專家福田樹木保育基金會顧問陳正豐日前專程到永安國小了解鳳凰木死因，他說，8年前就注意到永安國小的鳳凰木，經過這幾年的觀察，還有仔細的檢視4棵枯死的樹頭，應該是感染了褐根病。他建議樹頭應該儘速挖除，避免旁邊的一些老樹繼續感染。

林宜茂表示，目前暫時將枯死樹幹圈圍，接著會配合今年的畢業系列活動舉辦生命教育，6月13日舉辦鳳凰木老照片展，告訴學生生命的歷程，接著15日畢業典禮時，讓學生用鳳凰木的木片寫下祝福，希望校樹走後精神還在，讓學生學習對生命的認真和價值，學習尊重校園內的每個生命和互動，「感謝鳳凰爺爺的陪伴」。（編輯：黃世雅）1110608

永安國小於民國36年創校，在校園內種下20幾棵鳳凰木，成為學校的校樹，每年5月過後鳳凰花開，學校會選在1棵最漂亮的樹下拍畢業照。圖翻攝自永安國小畢業紀念冊。中央社記者盧太城台東攝 111年6月8日

永安國小於民國36年創校，在校園內種下20幾棵鳳凰木，成為學校的校樹，每年5月過後鳳凰花開，學校會選在1棵最漂亮的樹下拍畢業照。圖為98年拍攝。中央社記者盧太城台東攝 111年6月8日