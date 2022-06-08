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花蓮9日恢復實體課程 學生入校前須先快篩

2022/6/8 16:17
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（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）花蓮縣因COVID-19疫情延燒而暫停高中以下學校實體課程3週，明天起恢復實體課程完整學習，縣府教育處表示，學生須當天快篩為陰性才能進入校園。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，花蓮今天新增1223例個案，自3月底至今累計4萬3116人確診，還有151人住院，1490人隔離中。

教育處代理處長翁書敏說明，明天高中以下學校恢復實體課程，上午進校前，須確認當天快篩為陰性才回校上課，確保校園安全。

縣長徐榛蔚指出，暫停學校實體課程3週以來，學生沒有到學校，但仍有許多孩子確診，可見校園非主要感染來源；此外必須考量有經濟困難的家庭，縣府信箱也接到很多民眾投訴，因此兼顧教學正常化、學生受教權、家長工作權，明天起恢復學生到學校完整學習。

徐榛蔚表示，希望大家以正向、健康態度來面對抗疫過程，也讓孩子學習如何把自主防疫做好；如果家長尚有疑慮，仍可為孩子請防疫假。

另外，校園集中施打輝瑞兒童疫苗於昨天結束，幼兒園有4成9幼童接種，國小則是6成4學生接種；今天下午已在花蓮市中正體育館與吉安鄉的吉安國小開設大型接種站，民眾可帶5至11歲的孩子前往接種。（編輯：陳仁華）1110608

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