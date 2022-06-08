稻農陳情被迫休耕 陳吉仲：農民仍可進行二期稻作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化8日電）有稻農陳情指接到通知二期稻作須辦休耕，農委會主委陳吉仲指出，絕無強制農民休耕，農民仍可進行二期稻作，但公糧不予收購，未來只要配合1次轉作或休耕，仍可續繳公糧。

陳吉仲今天南下來到彰化縣社頭鄉公所，參加由民進黨立委陳素月舉辦的說明會，針對水稻收入保險、硬質玉米轉作等政策作說明，說明會也開放農民提問。

陳素月致詞指出，許多稻農向她陳情指接到縣府、農會等單位通知，要求今年二期稻作須辦理休耕，不然將取消繳交公糧資格，後來才確認是因為去年起推動「稻作四選三」政策，也就是稻農於4個期作中最多可選擇3個期作交公糧或領稻作直接給付，因此向農委會建議下鄉辦說明會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳吉仲也解釋，政府絕對沒有強制農民休耕，農民仍可進行二期稻作，但公糧不予收購；未來只要配合1次轉作或休耕，仍可繼續繳交3次公糧，也就是不會取消農民繳交公糧的資格。

陳吉仲指出，農委會今年推動水稻收入保險，其中基本型農民不用繳保費就能加保，只要遇雨受損超過2成，每公頃可直接領新台幣1萬8000元，取代既有的天然現金災害救助，現在正值二期稻米收割期，呼籲農民儘快加入保險。（編輯：陳仁華）1110608