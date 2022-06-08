新竹縣6/13起高中以下學校 恢復實體課程

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（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）新竹縣政府今天宣布，竹縣高中以下學校，從6月13日起恢復實體課程。

新竹縣政府發布新聞稿指出，竹縣已陸續在各級學校完成COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打，讓孩子獲得更完善免疫力，因此，決定竹縣高中以下學校，從6月13日起恢復實體課程。

縣府表示，若部分學生仍要申請自主防疫假，各校應從寬認定予以防疫假，不強制要求提供證明文件，且不納入個人出缺席紀錄，也不扣減學業評量成績。

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縣府說，各校也應依竹縣訂定的「因應COVID-19課室教學建議模式參考指引進行教學」，在符合防疫規範又兼顧教學效益下，進行線上、實體與混成教學的教學模式轉換，以維護學生受教權。

教育局長楊郡慈說，恢復實體課程前，各校務必完成校園環境清消作業，鼓勵學生在返校前進行快篩，若有身體不適狀況，請學生在家休息，並給予防疫假且不列入出缺勤紀錄。（編輯：方沛清）1110608