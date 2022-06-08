宜縣防疫記者會遭批變購物台 縣府：助業者拚經濟

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣8日電）宜蘭縣政府近日在防疫線上直播記者會時，協助特定業者行銷產品。今天遭到批評，縣府把記者會變購物台，嚴重失焦。縣府表示，除長期努力防疫，也應協助業者合力拚經濟。

縣府從昨天起，在每天的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫線上直播記者會時，先由縣長林姿妙與縣府團隊說明縣內疫情，之後再趁機促銷宜蘭縣青年創意商品。

民進黨宜蘭縣議會黨團今天發布新聞稿表示，縣府近日趁直播記者會時，上演「防疫記者會變購物台」戲碼，無視防疫記者會應優先處理外界對於防疫推行的疑惑，踐踏記者會的專業性與功能性。

民進黨團指出，黨團支持促銷青農產品，行銷各鄉鎮市農特產，青年創業與防疫都不該是兒戲，縣府應另規劃青創舞台，把青年朋友在地的努力成果，有系統、有目標、有特色的呈現。

宜蘭縣議會國民黨黨團反擊，去年疫情期間，林姿妙也在防疫線上直播記者會時，幫忙行銷瓜果等農產，農民都很感謝縣府。這不是林姿妙第1次這樣做，當時民進黨不說，為何到了選舉年，才拿出來作文章，且衛生福利部長陳時中及許多縣市也曾在相關防疫記者會時推銷農特產品，不要為了政黨顏色不同，而有不同標準。

國民黨黨團表示，縣府利用防疫記者會將好的產品介紹給民眾，不但可帶動產業發展，也給年輕人創業與築夢願景，沒有什麼不對。

林姿妙透過新聞稿表示，防疫是長期抗戰，縣府大力支持宜蘭在地商家，日後每天要帶領縣民認識一個優質好店、好物、好團隊，請縣民支持。

縣府勞工處表示，國內疫情未歇，縣府協助在地業者與在地青創品牌一起作戰，從昨天起每天的防疫線上直播記者會時，都將舉行推廣會，並由林姿妙攜手在地業者合力拚經濟。（編輯：方沛清）1110608