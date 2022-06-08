三義水美街大雨易淹 徐耀昌：加速排水改善工程

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苗栗縣三義鄉水美街每逢大雨就容易淹水，縣長徐耀昌（前左4）8日會同縣府工務、水利等相關單位人員及民代實地會勘，指示加速排水改善工程。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月8日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）梅雨鋒面過境，苗栗縣三義鄉水美街因強降雨宣洩不及淹水，馬路幾成河流，縣長徐耀昌今天會同縣府工務、水利單位實地會勘，指示加速排水改善工程。

三義鄉昨天因豪雨驟降，造成水美街（台13線）與130線路口一帶嚴重淹水，汽機車行經該路段激起大片水花，宛如「乘風破浪」，地方民眾陳情每逢大雨必淹，盼縣府重視協助解決。

苗栗縣長徐耀昌今天率縣府工務處、水利處，會同三義鄉長呂明忠及多名民代前往會勘。徐耀昌表示，水美街淹水路段因坡度大以及過去排水規劃，導致豪雨驟降宣洩不了，水利處目前正施作3段分流工程，希望加速在9月完工，有效改善排水問題。

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水利處長楊明鐃指出，由於130線上游集水區廣大，水美街與130線路口為垂直銜接，雨量過大時，會從排水道人孔蓋湧出，縣府獲中央補助經費新台幣2100萬元執行三義鄉水美街排水改善工程，2019年11月開工，分3地區進行分洪改善，將調整排水溝角度，並在下游施設涵管穿越水美街，連接國道1號大排，解決排水問題。

楊明鐃表示，工程推動期間，因用地取得、等待管線遷移以及變更設計、春節期間禁挖等因素一波三折，目前施工進度已達6成，將全力以赴在9月完工。（編輯：方沛清）1110608