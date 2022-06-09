更多編輯台推薦新聞：
MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知
生活

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備
國際

特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

蔣月惠米酒裝質詢酒駕害命 屏警局：死亡數下降

2022/6/9 13:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）屏東縣議員蔣月惠自製米酒裝，今天在縣政議會總質詢上指屏東酒駕肇事害命全台最高，縣長潘孟安反駁數據錯誤、鬼扯；交通大隊則說，死亡數大幅下降。

蔣月惠在議場自演自唱，並自製印有米酒標誌的寶特瓶假裝飲酒，質詢批評縣長潘孟安任內，屏東的酒駕肇事害命全台最高，不見任何防制酒駕措施，部分遭到酒駕害命的家屬，卻求償無門。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

潘孟安回應，蔣月惠數據錯誤、鬼扯，透過定期或不定期的路口攔檢，同步透過教育宣導喝酒不開車，也增加公共運輸、代駕服務量能，全面防堵酒駕發生。潘孟安說，可協助被害人透過代位求償機制，但希望的是不要再造成任何家庭破碎。

屏東縣政府警察局交通大隊長賴宏偉告訴中央社記者，屏東縣酒駕死傷人數從民國107年524件，去年減到456件，今年截至5月僅有133件，呈現逐年下滑。因酒駕的死亡數從去年26件，今年至今只有4件，大幅下降防制成果明顯。（編輯：謝雅竹）1110609

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族