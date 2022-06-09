桃園各校13日起恢復實體上課 從寬認定防疫假

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（中央社記者葉臻桃園9日電）桃園市長鄭文燦今天表示，桃園市各級學校將從6月13日開始恢復實體上課，會從寬讓家長幫孩子請COVID-19防疫假，戶外教學仍暫不開放，暑假活動規範待公布。

桃園市今天新增6298例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，鄭文燦下午主持桃園疫情說明記者會時指出，經評估疫情狀況及學校需求，桃園市國高中、國小及公幼的遠距教學方案將於10日截止，從13日開始恢復實體上課，讓想要回到學校的同學可以回到學校上課。

鄭文燦表示，學校上課一樣要全程戴口罩，除了用餐、飲水、游泳等才可脫口罩，同時從寬讓家長可以幫孩子請防疫假，原則上就是注重防疫安全，恢復實體上課。

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鄭文燦說，目前桃園市戶外教學暫不開放，會視整體桃園市疫情再做決定，暑假活動的規範也會在暑假前公布；這段時間若有需要再說明、加強的防疫規範，會由桃園市政府教育局隨時提出。

鄭文燦表示，隨著疫情下降，桃園現有的13處社區醫療採檢站會先減少2站，另外也減少一些時段，讓醫護團隊的能量能在醫院、診所發揮到極致，讓原有醫療體系發揮更大功能。（編輯：戴光育）1110609