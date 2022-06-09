屏東5至17歲接種率逾92% 高中以下13日恢復實體課

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（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）屏東縣5至17歲學生疫苗施打率已達92.45%，且校園疫苗施打作業將在10日前完成。縣府宣布，13日起高中以下學校恢復實體課；高三及國三學生仍採遠距教學至畢業典禮前1天。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，以及提升5至17歲學生群體保護力，整合衛政、社政、民政、教育、警察、環保等單位，從屏東火車站、安排校園施打，到特約醫療院所、33鄉鎮市衛生所等，全面提供疫苗施打服務。目前屏東5至17歲學生疫苗施打率為92.45%。

教育處表示，目前屏東12至17歲校園BNT疫苗追加劑，預計施打7461人，已完成施打5229人，總接種率達70.08%，剩餘人數將在10日前全數打完，且學校自下週開始也將陸續舉行期末考、畢業典禮等，經過評估後，決定13日起恢復實體課程。高三及國三學生仍採取遠距教學至畢業典禮前1天。

至於相關復課防疫措施，教育處表示，復課前1天快篩陰性才可返校，確診者發病前2天若有到校，該班停班3天；家長基於防疫目的有特殊考量，可選擇請防疫假，不納入學生個人出缺席紀錄。同步要求學校加強校園清消作業。

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而確診師生以及與確診者有密切接觸的師生，另訂有復課標準。教育處表示，確診師生7天隔離結束後，無症狀者得到校上課；被匡列的師生在3+4或0+7的匡列期間原則上不到校。

教育處說明，畢業典禮由學校依其規模彈性規劃，採實體辦理或分班分流實體辦理，輔以線上同步辦理為原則，由學校邀集教師及家長會召開會議取得共識決定。也希望學校持續落實防疫工作，典禮不邀請外賓、家長參加，學校可採視訊直播方式供家長觀禮。（編輯：張雅淨）1110609