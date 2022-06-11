新北荷花嬌媚盛開 金山賞蓮串聯生態旅遊

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市各地荷花盛開，包括雙溪、淡水及三重區，都有嬌媚的花姿風情；金山區清水農地荷花田尤其壯麗可觀，周邊獅頭山公園保留原始自然生態景觀，可遠眺「燭台雙嶼」。

新北市綠美化環境景觀處長林俊德今天透過新聞稿表示，金山區磺清大橋附近的清水農地，是遷徙候鳥的棲息地，6年前迷航到此的西伯利亞小白鶴與當地農民掀起的農地復興，一度感動全台各地民眾，前往觀賞蓮花與小白鶴。

他說，小白鶴雖已經飛離台灣，但每年6月至7月荷花季時，當地仍吸引許多賞花客。清水農地種植的牡丹蓮有別於一般荷花、蓮花，層次分明又密集的多重花瓣，花朵碩大豔如牡丹，花開後就不再閉合。

新北市農業局說，牡丹蓮顏色有純白、粉紅和白底紅邊等多種。不管是含苞待放，還是亭亭玉立，高貴淡麗引人注目。在基隆火車站或捷運淡水站搭公車，或於台北車站搭乘國光客運至磺溪橋站下車，轉至清水路，往磺清大橋方向走即可看到荷花田。

新北市漁業及漁港事業管理處表示，除金山清水農地外，磺港漁港及獅頭山步道健行，可欣賞北海岸自然景觀；獅頭山公園三面臨海，居高遠望，沿登山步道可眺望北海岸美麗的海景，尤其是著名金山八景中的「燭台雙嶼」。

鄰近的金山區中山溫泉公園經重新規劃成溫泉主題公園，園區內打造2座日式溫泉泡腳湯屋，園區內蓮花接續綻放，觀光客在金山不只能逛老街，還可到公園走走。

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景觀處表示，雙溪區全區種植7公頃荷花及睡蓮，其中，上林里荷花田位於台2丙線，可由雙溪火車站搭乘780、781、782號公車至吊橋頭站下車，往前走200公尺即可抵達。每逢夏季花開，大片荷花田環繞山景，交織成浪漫景致。

景觀處說，新北市都會的三重區疏洪荷花公園、板橋區新海人工濕地、三峽區三樹路荷花池、新店區車子路荷花池、三芝區山豬堀荷花田、淡水區屯山里、汐止區鄉長里大埤荷花池，也都是賞荷好去處。（編輯：郭諭儒）1110611