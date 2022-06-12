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停課影響團膳業者營運 南市府建議中央紓困

2022/6/12 13:55
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（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市高中以下學校下週仍持續停止實體授課，導致提供午餐的團膳業者營運受影響。台南市教育局5月30日行文中央，建議比照去年補助方案，酌予提供廠商食材及人事費用紓困。

台南市政府教育局今天新聞稿指出，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，各縣市政府相繼提出暫停實體授課應變措施，以阻斷傳播鏈並安排學生疫苗施打作業，由於中南部目前仍處於高原期，下週仍有6縣市維持停止實體授課。

針對團膳業者受停課影響衍伸營運問題，已於5月30日主動行文向中央建議，比照去年度補助方案，酌予提供廠商食材及人事費用紓困協助，並呼籲各界共同發聲，早日核定補助，以解決此全國性議題。

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台南市教育局指出，南市所屬學校在110學年度第2學期採團膳模式供應共23校（國中14校、國小9校），分由11家團膳業者供應，教育局也了解業者在停課期間經營艱困。

教育局官員說，各校團膳契約由學校與廠商簽訂履約，涉及向學生家長收費、退費事宜，價金給付採校方與廠商依實作數量結算經費；同時契約內明列遇有偶發事件或天災等不可抗力事件，宣布停課當日即停止供餐。目前台南市暫停實體授課為提早於3日前宣布，以利廠商可及早因應，減少備貨食材損失風險。（編輯：孫承武）1110612

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