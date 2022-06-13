中市啟動第2輪住宿型機構普篩 提供完整照護

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台中市政府13日啟動第2輪「醫」起守護計畫，針對住宿型機構進行普篩，副市長令狐榮達13日在防疫記者會中表示，為避免仍有潛在確診者，再啟動第2輪普篩。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年6月13日

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（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中市政府今天啟動第2輪「醫」起守護計畫，針對住宿型機構進行大規模普篩，副市長令狐榮達表示，在第1輪計畫中快篩陽共633人，擔心仍有潛在確診者，再啟動第2輪普篩。

市府下午召開線上防疫記者會，令狐榮達在會中公布，台中市今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案6694例，雖然確診個案較前2天減少，可能是屬於「假日效應」，防疫工作仍不得掉以輕心。

市府從6日起啟動第1輪「醫」起守護計畫，針對住宿型機構，如長照機構、老人福利機構、身障安置機構、兒少安置機構及一般護理之家、精神照護機構等，展開大規模普篩。

令狐榮達表示，第1輪普篩於11日完成，共篩檢170家機構的住民及員工1萬1517人，結果快篩陽者共633人，陽性比率5.49%。

為避免仍有潛在確診者，造成機構內群聚感染，令狐榮達說，今天再啟動第2輪「醫」起守護篩檢計畫，市府持續媒合醫療院所提供篩檢、看診、給藥服務，感謝醫護人員與機構的協助。

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有關兒童施打第2劑疫苗規劃，衛生局長曾梓展表示，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家，日前建議中央將5至11歲兒童接種第2劑疫苗間隔週數，從現行的12週縮短為4至8週。

曾梓展說，由於目前中央正研擬調整兒童疫苗間隔週數，市府也積極準備中，未來施打地點將可在醫療院所、校園或市府建置的大型接種站施打，相關調整措施待中央宣布後，市府會立即發布相關規劃。（編輯：陳仁華）1110613