提升疫苗覆蓋率 桃園開設3天莫德納社區接種站

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（中央社記者吳睿騏桃園13日電）桃園市長鄭文燦今天表示，市府將在15日、17日及18日這3天，開設26個莫德納疫苗的社區接種站，供未完成前3劑疫苗接種的民眾或符合資格長輩施打第4劑疫苗，衝刺疫苗覆蓋率。

鄭文燦在下午的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會中表示，桃園市今天有3971例本土確診，從5月20日到現在，基本趨勢是慢慢在下降，今天是桃園市高中以下學校包括幼兒園恢復實體課程，約有1.68%學生請防疫假，學校一樣會注重防疫需求，1人確診全班停課3天。

鄭文燦指出，目前除部分醫院、診所可施打第4劑疫苗外，市府決定開設26個接種站，預定在15日、17日、18日這3天，早上8時到12時、下午1時到4時，在桃園市的26個接種站開打，符合資格長者，只要疫苗注射間隔滿150天，就可以前往接種站施打疫苗。

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鄭文燦說，這次提供的疫苗種類為莫德納，想要接種BNT疫苗的民眾，可以自行前往醫療院所，此外，在BNT疫苗到位之後，市府也會另外安排專案接種；因每個人接種時間不一樣，所以市府透過各區里宣傳，包括衛生局跟新聞處，公告市府的施打方案，讓民眾可直接施打。

鄭文燦表示，60歲以上長者與50歲以上原住民，可使用免費的愛心計程車，市府也會在接種完畢後發給2劑快篩、700元禮券跟桃園好米1包，尚未完成前3劑疫苗接種的民眾，一樣可前往施打，希望提高疫苗覆蓋率，也給長者貼心友善的服務。（編輯：陳仁華）1110613