台鐵汐科站南北距離長 將設中站出入口

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交通部長王國材（前右2）14日在民進黨立委沈發惠（左2）、賴品妤（前右）等人陪同下，前往視察台鐵汐科站；王國材表示，將增設中站出入口，以減少旅客在月台出入時間。中央社記者王鴻國攝 111年6月14日

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（中央社記者王鴻國新北14日電）台鐵汐科站為簡易車站，主要供區間車通勤使用，但因南北出入口距離太長，進出不便，交通部長王國材今天視察表示，將增設中站出入口，以減少旅客在月台出入時間。

王國材上午在立委沈發惠、賴品妤及新北市議員張錦豪等人陪同下，視察台鐵汐科站改建規劃時，他接受媒體聯訪表示，汐科站每天約有1.8萬人進出，是台鐵人流排名前20名的車站。

他表示，南北站出入口距離達565公尺，讓旅客進出要走很遠。經沈發惠、賴品妤等人建議下，將增設中站出入口，以減少旅客在月台出入時間。

他表示，中站出入口將整理照明及排水，同時，大同路人行道只有90公分，將會取消路邊停車並進行拓寬，讓車站能重新優化，預估細部設計加施工，改建時程約2年可完工。（編輯：陳清芳）1110614

台鐵汐科站為簡易車站，主要供區間車通勤使用，但因南北出入口距離太長，進出不便，未來將增設中站出入口。中央社記者王鴻國攝 111年6月14日