遭批羞辱公務員 苗博雅列舉柯文哲黑歷史

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（中央社記者黃麗芸台北15日電）台北市政府網軍案延燒，台北市長柯文哲批議員不應於專案報告訕笑羞辱公務員。市議員苗博雅今天表示，這是栽贓嫁禍的認知作戰，並列舉柯文哲近年羞辱公務員的多項黑歷史。

社民黨台北市議會苗博雅13日於市議會財建委員會「PTT發文事件調查報告」上，要求上班時間上PTT的交通局林姓科長在會中唸出其留言，引發「公開處刑、羞辱」議論；台北市長柯文哲14日批說不該這樣極盡羞辱公務員、當成作秀工具。

當事人苗博雅昨天受訪時說，柯文哲的說法是認知作戰，會議全程直播、沒有任何議員訕笑或羞辱公務員，都是理性平和討論，誰對此有疑問，只要看現場影片就一清二楚。

苗博雅今天也於臉書發文表示，柯文哲昨天率副市長黃珊珊和台灣民眾黨對自己發動攻擊，感到非常訝異，認為手握8萬公務員大軍的首都市長，竟對在野議員執行栽贓嫁禍的認知作戰。

經自行看完3個小時專案報告錄影畫面確認，苗博雅說，自己可以很負責向全國民眾報告「全程沒有任何一個在場議員『訕笑羞辱』」，講「議員對公務員極盡訕笑羞辱」，就是欺騙沒看質詢的人，「欺壓基層公務員」的指責純屬胡說八道。

苗博雅指出，自己所提證據，北市府都沒有調查到，所謂「調查完畢」只是不想再調查的藉口，質疑北市府為什麼這麼抗拒徹查。

此外，這次部分涉案公務員所受的處分都可「功過相抵」，對其年終獎金、升遷或加薪都沒影響，所謂「已經懲處」是虛晃一招、欺騙市民。

苗博雅表示，自己請交通局林姓科長重述確認的證據，是交通局未調查過的，全部都是「上班時間」的「違法拉票」或「訕笑侮辱他人的政治攻擊言論」，直批是公務員侮辱別人，何來「侮辱公務員」之說。

除此之外，苗博雅指出，柯文哲話講得很好聽「沒有保護公務員，沒資格做長官」，但他自己卻是最常侮辱公務員的市長，且他對公務員或部屬的公開羞辱，已經習慣成自然，隨手找就一堆。

苗博雅列舉，2022年6月9日在台北市議會上，柯文哲公開怒斥政風處長（事務官）「我沒有叫你講話」；2021年7月22日在台北市廉政委員會，柯文哲批評衛生局公務員「每個人都哭哭啼啼的，有人說我生病了，精神壓力太大，我跟你講，那麼困難不要做好了，直接辭職回家，因為已經不適任了。」

另，2021年5月29日的台北市政府記者會，柯文哲批評衛福部常務次長石崇良（事務官）「你知道，你敢講那種話，我早就病歷砸過去了，在那鬼扯」；2021年4月8日市長室會議，媒體報導柯文哲會中開嗆政風處「你們與我理念不合」，將負責該案的政風處女員工罵哭。

以及，2020年8月1日北市交通會報，柯文哲表示「有時候講出來就不好聽了，再逼幾個（公務員）自殺就可以了」；2015年8月8日北市防災會報，柯文哲對全場官員說「你們已經造假幾十年了」；2015年6月11日台北市議會，柯文哲備詢時對官員動怒稱，北藝中心「明年5月沒蓋好，一個個掐死」。

苗博雅提到，2015年3月20日北市治安會報，柯文哲對著台北市警察局內湖分局長張夢麟飆罵3次「這是漂流木？你智商多少？」

同時，日前台灣民眾黨內會議，柯文哲還以「誰家的狗，自己回去管好」，侮辱黨內同志賴香伶和林姓中評委。

苗博雅直指，柯文哲侮辱公務員、侮辱部屬的黑歷史，隨手找就一串，竟還公開栽贓「議員訕笑羞辱公務員」，根本是非不分、顛倒黑白。

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針對網軍案，苗博雅認為，北市府交了3次調查報告，每次查到的內容都比網友查到的要少，為何這麼草率，將還沒調查完的相關證據就急忙結案，懲處功過相抵，為何如此護短，又為何要動用北市府和黨機器的力量攻擊議員。

苗博雅文末再說一次，北市府可以府黨總動員打倒自己，但不可能撲滅市民對真相的期待，「解決問題，不是解決提出問題的人」，真相不調查清楚，問題不會解決。（編輯：張銘坤）1110615