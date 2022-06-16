更多編輯台推薦新聞：
書摘／比爾蓋茲：全球大流行疫病還會再來 做好準備面對疫後新未來
生活

書摘／比爾蓋茲：全球大流行疫病還會再來 做好準備面對疫後新未來

加拿大丹麥結束49年「威士忌戰爭」 協議劃分北極無人小島
國際

加拿大丹麥結束49年「威士忌戰爭」 協議劃分北極無人小島

新台幣發行73週年 限量50元塑膠鈔券最特別
產經

新台幣發行73週年 限量50元塑膠鈔券最特別

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
112年小年夜遇學期最後上課日 教育部拍板1/7補課
首頁 / 地方

高雄高中以下學校遠距到6/30 可辦實體期末考

2022/6/16 15:29（6/16 15:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市長陳其邁16日在市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會上宣布，高雄市高中以下各級學校、公立幼兒園及補習班將繼續暫停實體課程，遠距教學延長至30日。中央社記者曾以寧攝 111年6月16日
高雄市長陳其邁16日在市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會上宣布，高雄市高中以下各級學校、公立幼兒園及補習班將繼續暫停實體課程，遠距教學延長至30日。中央社記者曾以寧攝 111年6月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄16日電）高雄市長陳其邁今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會宣布，高中以下各級學校、公立幼兒園及補習班遠距教學延長至30日；到校接種疫苗仍持續進行，不受影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

高雄市政府教育局長謝文斌指出，經專家會議討論決定延長居家遠距教學到學期結束。但學校經校內防疫專責小組決議，得安排學生返校進行期末考、實驗及實作課等實體學習及活動。

補習班以線上教學為主，但得視家長需求採線上線下同步混成教學；如遇有人確診，仍依規定匡列班級，並暫停實體課程3天。家長如無法照顧子女，學校及幼兒園須提供基本照顧服務。非營利、準公幼、私立幼兒園及課照中心則自主決定暫停實體課程日期。（編輯：謝雅竹）1110616

延伸閱讀
彰化縣高中以下學校 遠距教學再延長一週高雄高中以下續停實體課至19日 公幼遠距教學一併延長疫情未歇 嘉縣高中以下遠距教學延至6/5
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族