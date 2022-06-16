高雄高中以下學校遠距到6/30 可辦實體期末考

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高雄市長陳其邁16日在市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會上宣布，高雄市高中以下各級學校、公立幼兒園及補習班將繼續暫停實體課程，遠距教學延長至30日。中央社記者曾以寧攝 111年6月16日

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（中央社記者曾以寧高雄16日電）高雄市長陳其邁今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會宣布，高中以下各級學校、公立幼兒園及補習班遠距教學延長至30日；到校接種疫苗仍持續進行，不受影響。

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高雄市政府教育局長謝文斌指出，經專家會議討論決定延長居家遠距教學到學期結束。但學校經校內防疫專責小組決議，得安排學生返校進行期末考、實驗及實作課等實體學習及活動。

補習班以線上教學為主，但得視家長需求採線上線下同步混成教學；如遇有人確診，仍依規定匡列班級，並暫停實體課程3天。家長如無法照顧子女，學校及幼兒園須提供基本照顧服務。非營利、準公幼、私立幼兒園及課照中心則自主決定暫停實體課程日期。（編輯：謝雅竹）1110616