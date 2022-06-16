彰化及南投高中以下學校 遠距教學持續至30日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣16日電）彰化縣及南投縣政府今天宣布，6月20日至30日高中以下學校持續暫停實體課程，採遠距教學至暑假前；私立幼兒園可彈性自行決定是否比照辦理，若家長有困難，學校可協助照顧。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，彰化縣政府今天下午宣布，遠距線上教學措施持續，縣內高中以下學校含國小附設幼兒園、鄉鎮市立幼兒園，20日至30日暫停實體課程，仍採遠距線上教學。

彰化縣府發布訊息表示，考量截至6月8日完成國小及幼兒園學童疫苗保護力尚未形成，及中南部疫情仍在高原期，台中、彰化、南投生活圈就學、就業往來頻繁，對抗疫情應具一致性，因此宣布高中以下學校暫停實體課程至暑假前一天。

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彰化縣府指出，學校若有重大活動，經防疫專責小組研議，在加強防疫措施下得分流返校，學生評量授權各校彈性多元辦理；學生配合校園疫苗接種期程返校接種；若家長有照顧需求，學校持續提供基本照顧含午餐，以減輕家長負擔；防疫政策依校園疫情滾動檢討。

南投縣長林明溱也透過新聞稿宣布，南投縣高中以下各級學校6月20日至6月30日持續延長暫停實體授課，至暑假前採線上教學，以減少人員流動，盼降低校園群聚染疫風險。（編輯：陳仁華）1110616