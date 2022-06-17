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為離島鄉親盡棉薄 郭台銘贈烈嶼家用PCR

2022/6/17 12:26（6/17 12:51 更新）
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鴻海集團創辦人郭台銘（中）17日到金門縣烈嶼鄉關心民眾使用他所捐贈的家用核酸檢測PCR機情形，面對記者詢問「是否有參選總統意願」，他表示，目前重心在生物科技、基因治療和癌症議題，政治不是他的選項。中央社記者黃慧敏攝 111年6月17日
鴻海集團創辦人郭台銘（中）17日到金門縣烈嶼鄉關心民眾使用他所捐贈的家用核酸檢測PCR機情形，面對記者詢問「是否有參選總統意願」，他表示，目前重心在生物科技、基因治療和癌症議題，政治不是他的選項。中央社記者黃慧敏攝 111年6月17日
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（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）鴻海集團創辦人郭台銘今天致贈家用核酸檢測PCR機給「離島中的離島」烈嶼鄉親，為疫情下影響最大的老人家和兒童略盡棉薄之力。至於未來參選總統，他說「政治不是我的選項」。

郭台銘投資的富佳生技研發家用核酸檢測PCR機，近期獲衛福部食藥署緊急授權（EUA）核准；財團法人永齡慈善基金會與金門縣政簽訂合作備忘錄，獲贈一批家用核酸檢測PCR機。郭台銘上午搭機抵金，隨即乘船到烈嶼后頭社區公共托育家園，探視民眾操作情形

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郭台銘提及50年前曾在金門當兵，一直沒有機會到小金門，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響最大的是老人家和兒童，而烈嶼是「離島中的離島」，因此來到這裡略盡棉薄之力。

郭台銘稍後到雙口濱海公園參觀，面對記者詢問「是否有參選總統意願」，他表示，目前重心在生物科技、基因治療和癌症議題，救人有很多方式「政治不是我的選項」。（編輯：孫承武）1110617

鴻海集團創辦人郭台銘（後左3）投資富佳生技研發的家用PCR檢測儀，獲衛福部食藥署緊急授權（EUA）核准，郭台銘捐贈一批給金門，17日上午搭乘專機抵金門，再乘船到烈嶼鄉探視民眾操作情形。中央社記者黃慧敏攝 111年6月17日
鴻海集團創辦人郭台銘（後左3）投資富佳生技研發的家用PCR檢測儀，獲衛福部食藥署緊急授權（EUA）核准，郭台銘捐贈一批給金門，17日上午搭乘專機抵金門，再乘船到烈嶼鄉探視民眾操作情形。中央社記者黃慧敏攝 111年6月17日
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