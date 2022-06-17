雲林縣續停實體課程 高中以下學校延長至30日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣17日電）雲林縣長張麗善今天指出，因應COVID-19疫情，雲林縣公私立幼兒園、國小、國中及高中續停實體課程，延長遠距教學至30日。

張麗善今天在雲林縣衛生局長曾春美等人陪同下召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）線上防疫記者會，張麗善指出，雲林縣仍處於疫情高峰期，若恢復實體課程，將增加學生交叉感染風險，站在防疫優先立場，雲林縣高中以下學校續停實體課程至30日。

張麗善表示，遠距教學所需軟硬體設備若有不足，可由學校協助借用；暫停實體課程期間也啓動幸福保胃站，弱勢學生若未到校可持餐券至超商兌換餐點。

張麗善提到，家長若有需要，學生可到校（園）學習，並由學校予以照顧及供應午餐；學校期末重大活動（期末考或辦理離校手續等）授權學校依各校狀況辦。

張麗善表示，縣內各校COVID-19疫苗校園集中接種仍持續進行，不受影響；補習班（含課照）請自行評估採線上教學或實體教學，若採實體教學務必做好防疫工作。

雲林縣高中以下學校及幼兒園，從5月23日起至今採遠距教學。（編輯：戴光育）1110617