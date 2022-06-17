嘉市國中以下學校維持實體課程 高中職由各校評估

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（中央社記者黃國芳嘉義市17日電）嘉義市13日起恢復實體上課後，學生到校率相當高。考量孩童學習成效及部分家長無法兼顧孩童等原因，嘉義市國中以下學校，自20日起仍維持實體課程；高中職則由各校評估決定。

嘉義市長黃敏惠表示，國中小學自20日起為期末定期評量週，市府已請學校採彈性多元評量方式辦理，基於防疫向校方請防疫假學生，學校仍應提供補考、彈性多元評量方式辦理。

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黃敏惠指出，至於期末考後學生是否到校，由各校視課程需求與疫情狀況彈性決定，惟如改採遠距教學時，家長有學童照顧上需求，學校仍應提供到校照顧。另外，各校已安排COVID-19疫苗校園集中接種作業，學生依公告期程入校施打。

黃敏惠說，家長若擔憂孩童到校上課有染疫風險，基於防疫，於實體課程期間，仍可向子女就讀學校請防疫假，學校應採線上等多元方式指導學生，並留意學生學習狀況，且不影響出勤紀錄及成績。至於嘉義市高中職校是否比照維持實體課程，由各校防疫長視疫情狀況評估、決定。（編輯：郭諭儒）1110617