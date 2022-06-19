壽山梅雨後現小菇 木棧道沿線夜間可見綠光精靈

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）每逢梅雨季節，高雄壽山就會出現許多螢光小菇，白天看起來只是一般白菇，但到了夜晚就會散發綠色螢光，吸引不少山友探訪，且在木棧道沿線就能看到，不必鑽草叢或秘徑。

壽山螢光小菇的特殊景象，經常吸引民眾組團夜訪，最近有不少山友發現螢光小菇（Mycena chlorophos）身影，入夜後，在無光害環境下，就有機會看到。

國家自然公園管理處今天接受中央社記者訪問指出，壽山每年6月至8月梅雨季時，大雨過常會出現很多螢光小菇，通常生長在竹叢，少部分長在腐爛木頭上。

自管處表示，螢光小菇本身是白色的，要在無光害的環境中才能看到它發出綠色螢光。壽山上有很多刺竹叢，是適合螢光小菇生長環境，受到日前幾波降雨影響，最近壽山上冒出許多螢光小菇，數量比去年還多。

螢光小菇不能食用，生長後只能存活3天，夏天高溫、潮溼的環境最有利生長，因對生長環境挑剔，也成為觀察環境污染程度的指標物種之一。

自管處指出，螢光小菇要在無光害的環境下才能看到，但摸黑上山容易迷路、非常危險，一定要找熟悉路線的人帶領，並結伴同行，千萬不要離開木棧道的範圍，很多螢光小菇在木棧道沿線就能發現，不要鑽草叢或秘徑。

自管處提醒，壽山有很多毒蛇，例如赤尾青竹絲會吊掛在樹枝上，伺機等待獵物攻擊，所以一定要避開樹叢；還有其牠許多動物昆蟲要注意，因此夜間上山一定要穿長袖衣褲及雨鞋，並攜帶頭燈及手電筒。

梅雨季是螢光小菇出現的季節，但下半年起也是恙蟲病的好發季節，通常在6月至7月是第1波高峰，9月至10月是第2波高峰。

自管處表示，壽山近年每年都有10多例恙蟲病案例，除了穿著長袖衣褲，還要噴灑含有敵避（DEET）的防蚊液，減少遭恙蟲叮咬機會。回家後要立即洗澡，並將全套衣物換洗，讓感染恙蟲病的機會降至最低。（編輯：戴光育）1110619