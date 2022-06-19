台南灌溉水路遭廢油污染 市府防擴大並追查行為人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南市府今天接獲民眾通報，指稱農田水利署西港分線灌溉水路遭人偷倒廢油污染，市府會同農田水利署嘉南管理處緊急處理避免污染擴大，並由警察局與環保局追查行為人。

台南市政府今天發布新聞稿指出，環保局上午接獲七股區民眾通報，指稱農田水利署西港分線灌溉水路遭偷倒廢油料，受影響範圍為西港區及七股區灌溉區域，水利局立即派員巡檢周邊區域排水，於大塭寮排水槺榔社區附近發現廢油料。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

市府水利局指出，為有效攔阻油污繼續污染，已於第一時間派遣搶修搶險廠商在大塭寮排水下游設置3處攔油索進行阻斷，而上游疑似遭傾倒油污位置是由農田水利署嘉南管理處所轄管的灌溉水路，嘉南管理處已關閉各分線沿線水閘門避免影響農作，並由環保局進行吸除油污作業。

水利局表示，環保局及警察局將清查是否有可疑人車傾倒廢油，追查行為人以杜絕污染再次發生，市民若發現疑似不法行為造成水域污染情形，可立即通報市府單位稽查。（編輯：陳仁華）1110619