新竹縣將辦親子小戲節 文化局變身玩具樂園

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（中央社記者郭宣彣新竹縣21日電）新竹縣文化局「親子小戲節」將於7月2至3日登場，縣長楊文科今天說，文化局園區將變身為玩具樂園，還有表演團隊演出，邀請大小朋友走到戶外，一同沉浸在玩具世界中。

楊文科今天透過新聞稿指出，迎接暑假來臨，文化局辦理2022新竹縣親子小戲節，這次邀請在地藝術家陳弘洋擔任策展人，以玩具共和國為主題，搭配戲劇、音樂、舞蹈及馬戲等，將文化局園區打造為充滿童趣的世界。

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文化局長李安妤說，這次結合繽紛多色彩設計，將文化局變身為夢幻的玩具樂園，現場有不同的表演，主舞台區以「回憶音樂盒」為主題，呈現舞蹈及歌曲演唱。小舞區有「大樹之屋」為主題，小丑、歌唱、偶戲等演出，還有在「夢幻花園」主題區，展現馬戲表演。

李安妤指出，此外，現場還有「故事迴廊」跟「時光走廊」，由不同的表演者接力為小朋友們故事說書，激發孩子的想像力與創造力，也為暑假留下難忘回憶。（編輯：李錫璋）1110621