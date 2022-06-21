新台灣藜雜交品種「屏科1號」 產量高不易倒伏

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國立屏東科技大學農園生產系進行藜麥與台灣藜種間雜交選拔工作，耗時6年選育出具不易倒伏、籽粒大顆且產量高的新種，命名為「屏科1號」。（校方提供）中央社記者李卉婷傳真 111年6月21日

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（中央社記者李卉婷屏東縣21日電）國立屏東科技大學農園生產系進行藜麥與台灣藜種間雜交選拔工作，耗時6年選育出具不易倒伏、籽粒大顆且產量高的新種，命名為「屏科1號」，已申請品種權。

國立屏東科技大學今天發布新聞稿指出，農園生產系榮譽教授謝清祥、助理教授林資哲，帶領喬靜農與巫金松2名學生，從民國105年起著手進行藜麥和台灣藜種間雜交選拔，耗時6年努力，選育出不易倒伏、籽粒大顆且產量高品種，17日經評審委員審查正式命名為「屏科1號」。

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校方表示，台灣藜俗稱紅藜或djulis，「屏科1號」綜合藜麥籽實較大、生產時間短與台灣藜易倒伏及籽實太小等優缺點，進行種間雜交，增加品種間的遺傳多樣性，選育出不易倒伏、籽粒大顆且產量高新品種。

謝清祥說，剛開始在育種及試驗雜交時，過程艱辛，但在最後收穫成果很感動，期盼藉師生團隊共同努力，一同為台灣農業培養更多優秀人才，也為台灣農業持續精進與提升。（編輯：郭諭儒）1110621