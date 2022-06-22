桃園國高中完成3劑疫苗接種 國小第2劑6/23開打

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（中央社記者葉臻桃園22日電）桃園市政府今天表示，國高中已在今天全數完成BNT疫苗第3劑接種，國小及幼兒園將從明天開始進行第2劑疫苗入校接種，預計接種10萬人，會在7月5日前完成。

桃園市長鄭文燦上午主持疫情說明記者會時表示，截至昨天晚間統計，桃園市今天預估會新增4250例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，確切人數以中央下午公布為準；桃園市當日確診人數預計會在7月10日左右降到1000例以下。

鄭文燦表示，市府在今天、6月24日及6月25日，在26處社區接種站開設長者接種專案，年滿65歲以上長者（原住民族55歲以上）可接種第1至第4劑疫苗，今天是提供BNT疫苗，6月24日及6月25日提供BNT及高端疫苗。

鄭文燦表示，市府也規劃在6月27日上、下午提供莫德納及高端疫苗接種服務，6月29日上午提供BNT及高端疫苗接種服務，完成接種後可領取700元禮券、2劑快篩試劑及桃園好米1包，也可使用免費愛心計程車接送服務。

桃園市政府教育局長林明裕表示，桃園市95所國高中學校，已經在今天全數完成BNT疫苗第3劑接種，入校接種人數超過7萬人。

林明裕表示，桃園市195所國小、600所幼兒園，將從明天開始進行莫德納疫苗和輝瑞兒童疫苗第2劑的入校接種，預計接種10萬人，會在7月5日前完成接種；幼兒園部分，符合資格者會併同到鄰近學校接種。（編輯：李錫璋）1110622