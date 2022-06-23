台南遠距教學至學期末 暑假有條件開放實體活動

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南市政府今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）線上防疫記者會公布，台南市高中以下學校及幼兒園27日至30日持續線上遠距教學，暑假則有條件開放實體活動。

台南市長黃偉哲在記者會表示，台南市今天新增4444例，目前全市5至11歲學童疫苗覆蓋率已超過83%，是六都最高，但因疫情尚未完全緩解，因此經討論後決定，台南市高中以下學校仍持續線上遠距教學，但重要學習及活動可以返校。

黃偉哲表示，7月1日起放暑假，台南市會有相關防疫規範、有條件的開放實體活動，讓孩子能享受假期，但也要確保安全。

台南市政府教育局長鄭新輝表示，本學期還有27日至30日共4個上課日，各校重要學習活動如期末定期評量和休業式等，可經防疫專責小組決定後，安排學生返校參與實體活動。期末定期評量得兼採紙筆測驗、或多元評量方式辦理，必要時可透過學生成績評量委員會調整占分比例，並向家長妥為說明。

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鄭新輝指出，各校暑假活動可依不同類型多元學習需求規劃，例如課業輔導、育樂營、社團及團隊訓練等，應落實各項防疫措施，除用餐、飲水及課程需要外，全程戴口罩，中午用餐使用隔板或保持適當距離。

鄭新輝指出，暑期活動以不開放住宿為原則，並採固定成員及座位安排的教學活動為主，授課者須已施打3劑疫苗14天以上，或上課首日持有快篩陰性證明且每3至7天定期快篩1次等措施，若學校所在區域因疫情考量，可經校內防疫專責小組決議，採線上遠距方式辦理。（編輯：張芷瑄）1110623