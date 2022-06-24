中市開設12處假日校園疫苗快打站 6/25啟動

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台中市副市長令狐榮達24日在市府疫情記者會表示，校園假日疫苗快打站25日將登場，提醒家長依通知時間、地點前往，記得攜帶健保卡、小黃卡和接種意願書，每名學童可由1名打滿3劑疫苗的家長陪同進入校園。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年6月24日

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）台中市將於明天開設12處假日校園快打站，為5月28日前已完成第1劑疫苗的5到11歲兒童接種輝瑞兒童疫苗，市府今天表示，請家長依通知時間、地點陪同學童前往施打。

台中市政府下午召開線上防疫記者會，副市長令狐榮達表示，今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案6667例，與上週五相較，降幅約2成，疫情雖逐步緩解，提醒市民仍要戴好口罩，勤洗手，保持社交距離。

令狐榮達指出，22日與23日針對65歲以上長者、55歲以上原住民，啟動47處第4劑莫德納疫苗快打站，經統計22日施打6萬3012人，23日施打5萬4356人，2天共施打11萬7368人，到打率超過67%。

令狐榮達說，還沒接種的長者也不用擔心，台中超過300家合約醫療院所持續提供疫苗接種服務，一樣會提供中央額外贈送2劑快篩試劑和500元禮券，歡迎長者多加利用。

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對於輝瑞兒童疫苗接種部分，令狐榮達表示，校園假日快打站將於明天登場，提醒家長依通知時間、地點前往，記得攜帶健保卡、小黃卡和接種意願書，每名學童可由1名打滿3劑疫苗的家長陪同進入校園。

台中市教育局主秘郭明洲補充說明，明天開設的假日校園快打站，以接種輝瑞兒童疫苗、限5月28日前已完成第1劑的5至11歲兒童為主，各站開設時間已公告於教育局網頁。（編輯：張芷瑄）1110624