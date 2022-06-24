苗博雅確診 輕微流鼻水喉嚨乾澀

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（中央社記者劉建邦台北24日電）社會民主黨台北市議員苗博雅今天透過臉書表示，下午因工作需要快篩，意外發現陽性，經醫師診斷判定COVID-19確診，目前身體狀況正常，僅輕微流鼻水與喉嚨乾澀。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，苗博雅在臉書（Facebook）表示，目前已依政府規定，展開居家照護隔離，由於工作需要，曾在6月21日下午快篩，結果為陰性。因此通知22日至今天曾脫下口罩共同用餐或長時間見面開會的朋友，進行自我健康監測，注意身體狀況。

苗博雅表示，即日起至7月1日的工作或活動均無法親自出席，並交代服務團隊，依規定自我健康監測，在這段時間，會增加使用電話、線上方式，盡力維持陳情服務正常運作。

苗博雅說，因確診造成親友、團隊夥伴、合作夥伴不便，深感抱歉，目前身體狀況正常，僅輕微流鼻水與喉嚨乾澀，請大家不必擔心，7月2日起，就可回到工作崗位。

4、5月間疫情嚴峻期間，有10多名台北市議員曾染疫，陸續也解除隔離。（編輯：郭諭儒）1110624