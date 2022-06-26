台中宣布國高中7月恢復實體課 暑期活動半天為原則

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中市政府今天宣布，國中、高中7月1日起，國小、公立幼兒園7月18日起恢復實體課程，暑期各項活動課程以半天為原則，國中、高中可辦理跨縣市戶外教學。

台中市政府今天下午召開疫情線上記者會，副市長令狐榮達表示，台中市新增5520例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案。

台中市高中以下學校以及公立幼兒園，自5月23日起暫停實體課程措施，一路停到6月30日。令狐榮達表示，隨著疫情趨緩，疫苗覆蓋率穩定提高，台中市「有條件」進行實體課程，國中及高中7月1日起、國小及公立幼兒園7月18日起恢復實體課程。

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關於校園暑期活動防疫指引，台中市教育局長楊振昇說明，暑期原定各項課程及活動以半天辦理為原則，避免在校脫口罩用餐；參加暑期各項課程及活動，應事先取得家長同意，並落實各項防疫措施。國中、高中可提報防疫計畫辦理跨縣市戶外教育及校外教學，參加人員需完整接種3劑疫苗或提供2天內快篩陰性證明。

楊振昇指出，課程及活動期間如有學生確診，確診前2天內曾經參加，則該班課程或活動改採線上遠距方式辦理3天，或停止辦理；師生在居家照護、居家隔離、自主防疫及入境居家檢疫等期間，不得進入校園。（編輯：張雅淨）1110626