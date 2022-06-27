歹徒利用防疫獎金詐騙 中市府籲小心求證訊息

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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中市警方日前接獲銀行報案，指有婦人疑遇詐騙集團稱要提供防疫獎金並慫恿加入投資，各方努力成功阻詐；中市府呼籲，民眾若有資訊疑問，可打165反詐騙專線或向警方求證。

台中市政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）線上防疫記者會，台中市副市長令狐榮達會中指出，台中市今天新增4008例本土確診個案。

令狐榮達說，市府針對65歲以上、原住民55歲以上長輩，4劑疫苗都有開設社區疫苗快打站，在各方努力下，台中市65歲以上民眾疫苗施打統計，共有14萬2562名長輩施打過第4劑疫苗，涵蓋率34.64%。

至於台中市5至11歲兒童疫苗施打情形，第1劑共施打15萬3839人，疫苗涵蓋率79.29%；第2劑共施打2萬1288人，疫苗涵蓋率10.97%。

令狐榮達也提到，疫情期間，民眾相當關注各種疫情資訊，衍生有不法份子利用防疫進行詐騙，台中市警察局第二分局日前接獲銀行員報案，有一名婦人欲匯款新台幣45萬元、疑遭詐騙。

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警方趕抵現場後查知，此名婦人是從臉書（Facebook）收到訊息，有歹徒告知她獲得防疫獎金新台幣3000元，慫恿她再加入投資群組獲得更高報酬，經員警耐心告知這是結合時事的詐騙集團手法，婦人才放棄匯款，警方、行員連手成功阻詐。

台中市警察局刑事警察大隊長林明佐會中說明，在「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」中，並未提供給民眾防疫獎金，僅高風險醫事人員、法人、機構、學校對防疫有功才能領取獎勵，民眾如有任何資訊疑問，可隨時撥打165反詐騙專線或撥打110確認。（編輯：陳仁華）1110627