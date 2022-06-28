台南捷運再前一步 第1期藍線綜規成果公聽會

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（中央社記者楊思瑞台南28日電）第1期藍線是台南市進度最快捷運計畫，現已完成綜合規劃期末成果。為蒐集沿線居民意見，以及向地方說明規劃成果，南市交通局7月分舉辦2場公聽會，聽取地方上對規劃內容建議。

由台南市政府交通局委託專業顧問公司召開的第1期藍線綜合規劃公聽會，分別是7月12日在永康區勝利里活動中心、20日在東區區公所。

交通局今天新聞稿表示，第1期藍線依「大眾捷運法」、「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定，於綜合規劃階段辦理公聽會，蒐集民眾意見，納入評估檢討完成規劃成果，後續將提報中央審議爭取核定，再接續辦理工程設計作業。

依交通局資料，第1期藍線路線長度8.39公里，沿線設11座高架車站及1座仁德機廠，採高架單軌系統。路線自台鐵大橋站沿永康中華路、東區中華東路至文化中心，並由中華東路、東門路口往東至仁德區中山路仁德轉運站。

全線經永康、東區及仁德區人口密集重要生活廊帶，串聯台鐵大橋站、平實轉運站、仁德轉運站等重要交通節點。完工後提供便捷軌道運輸服務，配合沿線周邊發展打造公共運輸廊道，減輕既有道路交通負荷，促進地區發展。

台南市長黃偉哲上任以來除捷運整體路網規劃獲得中央核定，今年5月又獲交通部同意補助優先路網中鏈結南科、沙崙的深綠線可行性研究規劃費用，讓優先路網更加完備。

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2場公聽會依防疫措施進行，各場次資訊可至相關官方網站及社群平台查詢（捷運工程處http://traffic.tainan.gov.tw/rto、捷運資訊公開平台http://www.rapid-transit.org、臉書「運轉台南好交通」)。不克前往市民，可透過網路直播（Youtube平台，南市交通局新聞頻道，網址https://ppt.cc/feZhxx）觀看。

也可於公聽會召開後10日(111年7月31日)前提供書面意見（註明姓名及聯絡地址）傳真或寄送至台南市捷運工程處（傳真06-2958829，地址南市安平區永華路2段6號1樓），以利將各界意見納入參考。（編輯：孫承武）1110628