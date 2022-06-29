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八里河濱休閒人潮多 7/2起假日管制4輪車進入

2022/6/29 13:11
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（中央社記者王鴻國新北29日電）八里河濱假日聚集休閒人潮，常有人租4輪車代步，但因步道狹窄難會車且易碰撞行人，新北市政府說，自7月2日起八里彩虹步道至渡船頭兒童沙灘區路段，假日將管制4輪車進入。

新北市政府高灘地工程管理處表示，八里淡水河畔河濱園區沿途景觀優美，許多遊客會攜家帶眷前往遊玩，因此常會選擇租賃4輪車代步。

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但因河濱步道及自行車道寬度不足，在尖峰時刻經常有人車爭道情形，高灘處表示，自108至110年間內，發生4輪車及遊客碰撞事故案件至少有50件。

高灘處表示，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，觀光人潮回流，為減少事故發生及遊客安全，高灘處針對人潮聚集路段進行檢討，決定自7月2日起，八里彩虹步道至渡船頭兒童沙灘區範圍於假日期間下午3時至6時實施管制，禁止4輪車駛入，但一般自行車仍可自由通行。籲請民眾租借4輪車代步，提前安排通過或改道行駛，勿於管制時間前往管制區域。（編輯：李錫璋）1110629

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