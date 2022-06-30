更多編輯台推薦新聞：
土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選
國際

土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額
生活

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令
兩岸

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用
生活

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

中市：學校暑期活動 需提防疫計畫及家長同意書

2022/6/30 17:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中30日電）暑假即將開始，台中市教育局今天表示，若學校及家長有舉辦暑期活動需求，可由學校研擬防疫計畫書，並出具家長同意書，報教育局備查後即可執行。

台中市政府下午召開線上防疫記者會，副市長令狐榮達在會中公布，新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）5639例本土個案，較上週四下降近2成，台中疫情正從高原期緩降。

明天各級學校即將進入暑假，台中市教育局主秘郭明洲說明台中市校園暑期活動防疫指引，他表示，國小往年暑假7月起會舉辦如身心障礙學生暑期育樂營、課後照顧班、學習輔助、夏日樂學或各類型學生團隊活動訓練，時間可能是半天或整天。

郭明洲指出，如果學校及家長有舉辦暑期活動需求，可由學校研擬防疫計畫書，並出具家長同意書，報教育局備查後即可執行。

郭明洲呼籲家長與學生們，明天開始放暑假，考量疫情，應落實勤洗手、戴口罩等防疫措施，盡量避免前往人潮群聚處，也不要涉足危險場域，祝福大家有個安全愉快的夏天。（編輯：卞金峰）1110630

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族