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輝瑞兒童疫苗第2劑 屏東暑假前完成校園施打

2022/6/30 18:23
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（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）屏東縣政府自27日起，安排輝瑞兒童疫苗第2劑入校施打，今天持續第4天，總計已完成縣內166所學校、逾8000名學童接種任務，讓小朋友在暑假前提升全體保護力。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，30日新增1571例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案中，快篩陽判確診1426人，占確診量90.8%；截至30日，居家照護累計10萬1984人。

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屏東縣府也表示，暑假到來，期間學校也要做好相關的防疫準備及管理，因應新的學年度，讓家長都能放心將孩子送到學校，持續4天的輝瑞兒童疫苗第2劑入校施打，今天也完成，提升學童全體保護力，縣府並呼籲尚未完成施打學童，儘快到合約診所施打。

衛生局指出，首批Novavax疫苗50.4萬劑抵台，依27日衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組會議決議，後續將提供18歲以上民眾第1、2劑基礎劑、基礎加強劑及追加劑接種，預計最快在7月8日起提供接種，屏東縣將依中央撥配疫苗數量及期程規劃疫苗施打作業。（編輯：卞金峰）1110630

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