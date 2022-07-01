更多編輯台推薦新聞：
7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選
國際

土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額
生活

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令
兩岸

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
澳門稱台灣芒果驗出新冠病毒 防檢局籲採國際規範
首頁 / 地方

馬糞海膽開放採捕 馬公漁市場低調開賣

2022/7/1 10:49（7/1 11:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
澎湖馬糞海膽1日開放採捕，馬公漁市場也低調開賣，只有零星攤位銷售，每顆售價約在新台幣100元上下，價格雖比以往上漲，但仍被搶購嚐鮮。中央社 111年7月1日
澎湖馬糞海膽1日開放採捕，馬公漁市場也低調開賣，只有零星攤位銷售，每顆售價約在新台幣100元上下，價格雖比以往上漲，但仍被搶購嚐鮮。中央社 111年7月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣1日電）澎湖馬糞海膽今天開放採捕，馬公漁市場也低調開賣，只有零星攤位銷售，每顆售價約在新台幣100元上下，比以往上漲，但仍被搶購嚐鮮。

馬糞海膽今天開放採捕，由於日前海洋公民基金會與台灣動物研究會對於海膽族群銳減，籲請縣府禁捕，讓海膽族群量恢復機會。馬公漁市場今天僅有零星攤販低調開賣，每顆海膽依大小約100元上下，若需經處理則每顆150元，價格雖比以往上漲，但仍被搶購嚐鮮。

一名漁販表示，海膽開放採捕，以往都會進場交給攤商銷售，但現在採捕後，大都自行處理，直接交貨給餐廳或自行上網銷售，市場上只有零星的數量。

澎湖縣政府宣布，馬糞海膽自7月1日起至8月31日開放採捕殼徑8公分以上海膽，馬公警分局一早也到市場巡察，並未發現有違規者。（編輯：郭諭儒）1110701

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族